Semaforo intelligente a Misano, ma il cartello non lo è

Semaforo intelligente, ma non troppo. A Misano di Gera d’Adda da pochissimi giorni è stato posizionato un nuovo semaforo, dotato di attraversamento pedonale, in via Martiri. L’impianto semaforico, atteso da molti in paese, garantirà una regolamentazione della velocità, non sempre rispettata su quel tratto di rettilineo. Grazie a sensori intelligenti scatterà il rosso per chi transiterà al di sopra dei 50 chilometri orari, obbligando cosi gli automobilisti a ridurre la velocità di crociera. Un semaforo smart insomma, ma non troppo, dato che il cartello posizionato per segnalarne la presenza risulta essere scritto in modo sbagliato: Semaforo intelligente – riporta il cartello stradale – superando la velocità consensita scatta il rosso.

Un errore grossolano da parte della ditta che ha realizzato la targa, che è passato inosservato a molti, ma non a tutti. Una volta scoperto il refuso è scattata l’ironia sui social con il sindaco Daisy Pirovano che ha promesso la sostituzione immediata con una targa scritta in modo corretto.