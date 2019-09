Roller Derby, le Crimson Vipers alla ricerca di nuove reclute

Dopo un’annata ricca di soddisfazioni e di competizioni dal respiro internazionale che hanno permesso di far conoscere sempre di più l’affascinante e divertente disciplina del roller derby, le bergamasche Crimson Vipers cercano nuove/i aspiranti “vipere” per integrare la loro rosa.

La giornata di reclutamento è in programma domenica 2 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, alla palestra dell’iSchool di via Ghislandi, in città. “Cerchiamo sia ragazzi che ragazze, maggiorenni, senza particolari prerequisiti: anche se non sanno pattinare, glielo insegniamo noi”, spiegano le Vipers. E’ sufficiente quindi iscriversi, cliccando questo link, e presentarsi domenica.

Il materiale verrà fornito dall’organizzazione, ma se si hanno già pattini e protezioni è meglio portarli, per dare a tutti la garanzia di avere dei pattini per provare. È gratis, ci si diverte: cosa aspettare? E dopo la divertente sudata in compagnia, ci sarà anche un meritatissimo spuntino offerto dalle Vipere.

Un appuntamento irrinunciabile, quindi, e che permetterà di far crescere ulteriormente un movimento che sul territorio, proprio grazie alle simpatiche (quanto temute su campo!) Crimson Vipers, sta crescendo a vista d’occhio.