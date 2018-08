Rientro con il podio per Yassine Rachik: terzo alla Volata Napola – Mokarta

E’ subito podio per Yassine Rachik al rientro alle gare sulle strade siciliane: il venticinquenne di Castelli Calepio ha chiuso infatti al terzo posto la Volata Napola – Mokarta, manifestazione giunta alla ventiduesima edizione svoltasi nella giornata di lunedì 27 agosto sui dieci chilometri che collegano le frazioni di Erice e Trapani.

Il maratoneta in forza all’Atletica Casone Noceto ha concluso la prova in 29’50”, dietro alla coppia ugandese della Toscana Atletica Futura Oscar Chelimo e Anthony Aieko, al traguardo rispettivamente primo e secondo con i tempi di 29’02 (nuovo record della competizione) e 29’47”.

Rachik è stato superato nel finale da Aieko dopo essersi attestato a lungo al secondo posto, nonostante ciò è riuscito a difendere il podio e a chiudere davanti al keniano Sammy Kipngetich (Atletica Saluzzo), quarto con 30:15, al ruandese John Hakizimana (Atletica Castello), quinto in 30’51” e al siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Alpi Apuane), sesto in 31’19”.