Pista ciclabile di Boccaleone, guarda a che punto sono i lavori

Nelle prossime settimane i cittadini bergamaschi avranno a disposizione una nuova via ciclabile: sono infatti in corso i lavori di realizzazione della pista ciclabile che attraversa il quartiere di Boccaleone.

L’abbiamo percorsa e ve la presentiamo con un video insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla.

L’intervento, iniziato nel mese di maggio e i cui costi si aggirano attorno ai 500.000 euro, permetterà di collegare Seriate con il centro di Bergamo: “La pista ciclabile partirà dall’area della Fiera Nuova e giungerà nei pressi dell’ ‘Istituto Tecnico ‘Giacomo Quarenghi‘ di via Europa, collegandosi da una parte alla già esistente rete ciclabile di Seriate, dall’altra, attraversando via Gavazzeni, sarà possibile arrivare al sottopassaggio della Stazione Ferroviaria e raggiungere il centro. Lunga poco più di un chilometro, si tratta della prima opera realizzata grazie ai fondi ottenuti dal bando periferie”.

Il percorso, lungo all’incirca 2,5 chilometri, costeggerà via Lunga per poi immettersi nel parco di via Gasparini e raggiungere quindi il quartiere di Boccaleone, dove si è allargato il marciapiede di via Santa Bartolomea Capitanio: “Grazie a questo ampliamento è stato inoltre possibile rendere più agevole il percorso dei disabili verso l’ufficio postale del quartiere, in quanto in precedenza reso più pericoloso da una serie di attraversamenti stradali. Un intervento quest’ultimo molto sentito sia dal quartiere che dall’amministrazione comunale”.