Patologie cardiovascolari, con la visita si fa prevenzione

Per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, il primo approccio consiste nell’eseguire una visita cardiologica. Ma in che cosa consiste questo servizio e quali sono gli esami diagnostici che vengono effettuati per verificare lo stato di salute del nostro sistema cardiovascolare?

Per saperlo ci siamo rivolti al dottor Vincenzo Trani, cardiologo e geriatra di Habilita. “La visita cardiologica prevede una valutazione clinico-obiettiva del soggetto esaminato. Una volta che lo specialista ha rilevato i valori della pressione, ha raccolto i dati anamnestici ed effettuato l’elettrocardiogramma, è possibile formulare una prima diagnosi: si può quindi capire se per il soggetto è necessario eseguire ulteriori approfondimenti, invasivi o non invasivi”.

Qual è il passaggio successivo nel caso in cui siano necessarie delle verifiche? «Tra gli esami non invasivi che si effettuano – prosegue il Dr. Trani – c’ è l’elettrocardiogramma sotto sforzo. È soprattutto il caso di soggetti con fattori di rischio cardiovascolare o che lamentano dolori toracici specifici. Il test consiste nella registrazione dell’elettrocardiogramma durante l’esecuzione di uno sforzo fisico con il paziente monitorizzato (tramite elettrodi adesivi applicati sul torace e sul dorso) il quale pedala su una cyclette particolare, il cicloergometro, al quale si possono applicare resistenze diverse in modo progressivo. Durante l’esecuzione dell’esame si presta molta attenzione ai sintomi che il paziente può avvertire (come il dolore toracico) e al loro rapporto con le eventuali variazioni dell’elettrocardiogramma. La prova dura circa 20 minuti e per tutta la durata della prova l’attività cardiaca viene costantemente monitorata dal medico che assiste all’esame.

C’è poi il monitoraggio dinamico Holter che consiste nell’esecuzione di un elettrocardiogramma per 24 ore: Un semplice registratore portatile delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, viene applicato in vita al paziente e collegato alla sua cute attraverso dei sottili cavi connessi ad elettrodi adesivi. Ciò permette di valutare l’eventuale presenza di disturbi del ritmo cardiaco. Tra questi i più noti sono la fibrillazione atriale e l’extrasistolia.

Allo stesso modo si può monitorare, sempre in maniera non invasiva, la pressione arteriosa per 24 ore. Questo esame è utile non solo per il soggetto che ignora il fatto di essere iperteso, ma anche per chi durante una normale visita di controllo dal medico curante ha trovato dei valori elevati di pressione e vuole pertanto valutare se tale problema è presente anche durante una giornata tipo.

Infine c’è l’ecocolordoppler cardiaco che consente una valutazione della morfologia del cuore, del funzionamento degli apparati valvolari e tutto ciò che concerne la parte meccanica e indirettamente idraulica del cuore. È un esame di facile esecuzione che utilizza gli ultrasuoni, ovvero onde sonore innocue che, rifrangendosi sulle pareti del cuore, ne proiettano l’immagine su uno schermo: il cuore è così visualizzato in movimento, in tempo reale. Fornisce pertanto una valutazione sull’anatomia e sulla funzione del cuore ovvero sulle dimensioni ed il volume, sulle pareti e sulla contrattilità e sugli apparati valvolari. L’ecocardiogramma è fondamentale in tutti i casi in cui si vuole quindi approfondire un sintomo (la dispnea per esempio) o un segno (soffio cardiaco) rilevato alla visita cardiologica, quando si sospetta un aumento delle dimensioni delle camere cardiache (alti voltaggi all’elettrocardiogramma, ombra cardiaca aumentata alla radiografia del torace, storia di ipertensione arteriosa, idoneità all’attività sportiva agonistica).