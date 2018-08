Non sempre e solo happy hour e feste, l’altro volto dell’estate per un giovane

Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’.

Mentre dalla finestrella di casa mia ascolto la dolce melodia delle campane distese a festa scorgendo l’amato paesaggio, ho deciso di scrivere questa lettera nonostante non abbia mai avuto possibilità di conoscerti perché, caro amico, quest’anno c’è una grossa novità: le vacanze non sono sempre occasione di divertimento.

Sembrerà impossibile, ma trascorrere le vacanze in un momento sbagliato oppure scegliere la compagnia non adatta può rendere quei pochi giorni l’anno di vero stacco dalla routine quotidiana un vero e proprio calvario concluso con il solo rimpianto di aver gettato alle ortiche uno dei pochi momenti di divertimento.

Caro amico, anch’io ho affrontato quest’anno qualcosa di simile, ho puntato tutto sul periodo estivo lavorando duramente tutto l’anno e poi, giunto nel momento tanto agognato, ne sono rimasto particolarmente deluso. Questo perché come già accaduto ho deciso di lasciare la città forse nel momento sbagliato quando, ad anno accademico concluso, finalmente avrei potuto godermi i miei amici e passare del tempo con loro.

Inutile cercare un capro espiatorio inesistente,ironia della sorte o errore di strategia non è colpa di nessuno; le vacanze sono semplicemente arrivate come una meteora, belle all’esterno, ma rigorosamente senza loro. Un vuoto che inizia a farsi sentire, a pesare, forse perché, crescendo, ho iniziato ad aver la necessità di godermi quel divertimento che in precedenza ignoravo o forse perché quest’età richiede nuove esigenze.

Tornando a casa la città mi si presenta deserta, una goduria che in qualsiasi altro periodo dell’anno non mi sarei fatto scappare per nulla al mondo, ma quando finalmente privilegi e segreti della città svuotata si presentano ai miei occhi, non mi resta altro che affrontare l’afa della Val Padana senza poter beneficiare di quella compagnia tanto attesa, fuggita via lontana da qui.

L’estate non è ancora finita, di vacanze da affrontare ve ne saranno altre, nonostante ciò, caro amico, guardando un po’ più in là nel calendario, il destino sembra che abbia intenzione di bussare ancora alla mia porta. Devi infatti sapere come prima che l’autunno si porti via quell’aurea di spensieratezza estiva, queste persone così care torneranno in città a godersi gli ultimi scampoli di bella stagione e io, e io lascerò invece ancora una volta mi indirizzerò verso la villeggiatura prima di rientrare all’alba di un nuovo scolastico fatto di studio e impegno.

Sono perfettamente consapevole, caro amico, che aver la possibilità di andar in vacanza è un vero e proprio privilegio di cui io ho la fortuna di poterne usufruire per ben due volte, nonostante ciò non posso che constatare di aver la voglia di poter finalmente vivere una vacanza semplicemente “normale” come quella di qualsiasi ragazzo di quest’età.

Caro amico, è ora che torni alla mia finestrella a riflettere e sognare: l’estate non è ancora finito, le vacanze nemmeno, però credere che qualche inaspettato imprevisto possa sconvolgerne in positivo questo periodo è pura illusione. Tanto vale smettere di sperare e pensare al prossimo anno magari a divertirmi in vacanza con gli amici o per lo meno trascorrere il proprio periodo di villeggiatura nello stesso momento della maggior parte delle persone vicine, così almeno provare a cambiare il destino di quel periodo tanto atteso. Benché attendere un anno non sarà cosa facile, non resta far altro che aspettare e sognare

Spero che tu abbia gradito questa lettura.

Un caloroso saluto

Marco