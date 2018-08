Ladri senza cuore: rubano strumenti che la Protezione civile utilizza nelle emergenze

Ammonta a circa 15mila euro il bottino del furto subito dal gruppo comunale della Protezione civile di Chignolo d’Isola nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 agosto. Ignoti, armati di leverino (una piccola leva usata dai carpentieri), hanno fatto saltare le porte dell’edificio comunale che ospita al suo interno i depositi della Protezione civile facendo razzia di ciò che era presente al suo interno. Una macchina spalaneve, una pompa idrovora, un generatore di corrente, un compressore e un’idropulitrice sono stati prelevati assieme a tanti altri oggetti di proprietà del gruppo chignolese a cui vanno ad aggiungersi anche due macchinari di proprietà di una ditta che attualmente sta svolgendo lavori all’interno del cimitero.

Non si tratta del primo colpo subito da questo magazzino. Solo un mese e mezzo fa un gruppo di delinquenti si era introdotto all’interno dell’area utilizzata come deposito comunale, separata da quella della Protezione civile, portando a casa un lauto bottino.

“Quest’anno cadono i dieci anni della fondazione del Gruppo comunale della Protezione civile, che vanta ben 18 volontari al suo attivo oltre a diversi collaboratori – spiega Barbara Zanetti, coordinatrice del gruppo – purtroppo non ci saremmo mai immaginati di festeggiare questo traguardo con un furto. Non è la prima volta che i ladri entrano nel magazzino, ma si tratta della prima volta che riescono ad accedere all’area dove ci sono custoditi gli attrezzi della Protezione civile. Abbiamo subito un bel colpo ma non ci abbattiamo. Abbiamo un’assicurazione e speriamo di riuscire a recuperare qualche soldo da questa in modo da ricomprare almeno i macchinari più importanti, lo spalaneve e la pompa idrovora su tutti”.

Sulla vicenda stanno investigando le forze dell’ordine.