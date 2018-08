Forze dell’ordine unite per la sicurezza e contro lo spaccio nelle scuole

Nella mattinata di mercoledì 29 agosto si è svolta in Prefettura a Bergamo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Elisabetta Margiacchi, alla quale hanno preso parte il Vice Sindaco di Bergamo, Sergio Gandi, il Vicesegretario Generale della Provincia di Bergamo, Silvano Gherardi, il Questore di Bergamo, Girolamo Fabiano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, Mario Salerno, il Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, Tenente colonnello Ubaldo Manacorda e il Comandante della Polizia Locale di Bergamo, Gabriella Messina.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le “Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana” adottate nello scorso mese di luglio, con accordo sancito in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell’Interno, che definiscono la cornice di riferimento e le modalità procedurali da seguire ai fini dell’adozione dei patti per la sicurezza urbana.

Sulle direttrici di azione individuate nel citato documento (prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promozione e tutela della legalità, promozione del rispetto del decoro urbano, dell’inclusione e della solidarietà sociale), già da tempo è in atto un’efficace azione sinergica con il Comune di Bergamo, anche in previsione dell’adozione del patto per la sicurezza urbana previsto dal decreto legge n.14/2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

La seconda parte della riunione, alla quale è intervenuto anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani, è stata dedicata all’analisi della Direttiva “Scuole Sicure” adottata dal Ministro dell’Interno il 26 agosto scorso, che ha ad oggetto l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Nel fare il punto sulle iniziative necessarie per elevare la cornice di sicurezza intorno alle scuole, sono stati concordati mirati servizi di prevenzione e vigilanza gravitanti principalmente nelle zone in cui si registra una più elevata concentrazione di studenti.