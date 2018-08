Ce lo siamo chiesti un po’ tutti fino alla passata stagione: ma se l’Atalanta di Gasperini avesse anche un attacco in grado di finalizzare al meglio il grande gioco prodotto dal resto della squadra, dove potrebbe arrivare? Molto probabilmente lo scopriremo presto, in questa annata calcistica appena iniziata.

Duvan Zapata ed Emiliano Rigoni – ai quali va aggiunto anche Musa Barrow, che nella passata stagione è salito alla ribalta solo all’ultimo – sono infatti gli splendidi volti nuovi di un’Atalanta che continua ad essere bella, e che grazie a loro può diventare ancora più bella.

di 11 Galleria fotografica Roma-Atalanta 3-3









Il centravanti colombiano, il fantasista ex Zenit e il giovane bomber sbocciato nelle giovanili di Zingonia sono un lusso che va ad aggiungersi all’oro colato che Gasperini aveva a disposizione anche lo scorso anno, ovvero il Papu Gomez e Josip Ilicic che per una squadra di media classifica (che prima dell’avvento del Gasp lottava giusto giusto per la salvezza) rappresentano qualcosa di unico.

Senza nulla a togliere ad Andrea Petagna e al preziosissimo lavoro fatto per i nerazzurri, l’impressione è che ora con Zapata e Barrow al centro dell’attacco l’Atalanta possa fare quel salto di qualità che tutti i tifosi sognavano da tempo. E in queste prime due uscite di campionato si è visto benissimo quanto l’Atalanta sia davvero forte anche là davanti, chiunque giochi: col Frosinone Gomez, Barrow e Pasalic, in casa della Roma Rigoni, Zapata e Pasalic.

E all’appello manca ancora Josip Ilicic, non una qualsiasi.

Non è un caso se nelle prime due giornate sono stati segnati qualcosa come sette gol: per trovare un dato simile in casa Atalanta bisogna tornare addirittura alla stagione 1948-’49.

Insomma, sembra proprio che un attacco tanto forte e tanto completo non sia mai stato messo a disposizione di nessun altro allenatore che si sia seduto all’Atleti Azzurri d’Italia.

Ora tocca a Gasperini fare in modo che questo ben di dio possa coesistere e dare il meglio per tutta la stagione che – se giovedì a Copenaghen andrà come tutti a Bergamo sperano – sarà davvero lunga.