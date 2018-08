Comincia a cedere l’alta pressione: venerdì nuvole e temporali

Cielo d’un azzurro splendido martedì sopra Bergamo dove l’afa è sparita da qualche giorno: rimarrà così? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione che ci ha protetto fino a martedì inizia a dare segni di cedimento. Una saccatura si avvicina all’area Alpina e da giovedì comincerà ad influenzare il tempo sui monti della Lombardia. Venerdì sarà probabilmente coinvolta più direttamente anche l’area di pianura.

Mercoledì 29 agosto 2018

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti e qualche passaggio nuvoloso, più importante sull’area Alpina ma in maniera temporanea anche altrove, nelle ore pomeridiano-serali. Precipitazioni assenti od occasionali, nel pomeriggio-sera, possibili solo sull’area Alpina.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 29 e 31°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Giovedì 30 agosto 2018

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso (soprattutto in pianura) e il nuvoloso (sui monti). Sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore diurne sui monti con possibilità entro sera di rovesci o locali temporali. Sulle pianure generalmente asciutto tranne qualche sconfinamento dei temporali sull’area adiacente le Prealpi.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 31°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venerdì 31 agosto 2018

Tempo Previsto: sui monti molte nubi per tutta la giornata con possibili rovesci o temporali. Su pianure molte nubi con possibili rovesci o temporali al mattino soprattutto su medio-alte pianure mentre nel pomeriggio i fenomeni potranno estendersi al resto della regione interessando un po’ tutti i settori. Nella prima parte della giornata saranno comunque possibili aperture, soprattutto sull’area di bassa pianura.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 25 e 28°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 14 e 19°C.