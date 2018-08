Nella tarda serata di martedì 28 agosto i carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto E.A.K., tunisino di 43 anni pluripregiudicato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dopo giorni di pedinamento mentre si trovava a Seriate a bordo di uno scooter: la perquisizione ha portato i militari alla scoperta di 600 euro in contanti ritenuti dagli inquirenti “provento dell’attività illecita”.

I carabinieri si sono poi spostati nell’abitazione del 43enne, a Bergamo, dove è scattata una nuova perquisizione grazie alla quale sono stati trovati prima due bilancini di precisione chiusi in un sacchetto e poi, poco distanti da questi, alcuni piccoli contenitori con all’interno due tubetti medicinali contenenti 25 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronta per la vendita.

Il tunisino è stato così arrestato e portato nel carcere di Bergamo. Sarà processato per direttissima.