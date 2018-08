Biglietti gratis per il GP di Monza? Dario Violi non ci sta e li restituisce

Il consigliere regionale bergamasco dei 5 Stelle Dario Violi non ci sta e restituisce gli accrediti gratuiti per il Gran Premio di Formula Uno a Monza.

“Oggi – annuncia sulla sua pagina Facebook – ho ricevuto i biglietti per la zona Vip del GP di Monza e li ho chiaramente restituiti. Perché mai un consigliere regionale o un parlamentare dovrebbe assistere gratis, nella zona Vip, al GP di Monza? Perché il GP per reggersi in piedi riceve finanziamenti pubblici, dalla Regione e dallo Stato, e questi finanziamenti vengono decisi dalla politica…”.

“Auspico – conclude – che gli altri gruppi politici seguano il nostro esempio e rinuncino a questo ennesimo assurdo privilegio”.