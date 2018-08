Betty e Lulù, sorelle inseparabili che cercano casa insieme

BETTY e LULU

PROFILO

Un anno circa. Femmine sterilizzate, spulciate, sverminate, vaccinate, microchippate, testate fiv e felv negative.

DICONO DI NOI

Per Betty e Lulù cerchiamo un’adozione di coppia! Sorelline arrivate da noi l’anno scorso appena cucciole, sono ancora in Gattile per il loro carattere timido. Non sono gatte che si fanno spupazzare, ma amano la compagnia, giocano spesso e si lasciano accarezzare una volta presa confidenza. Non vediamo l’ora di vederle lasciare il Gattile per andare finalmente in una casa!

CONTATTI

Amici del Gattile Onlus

Gattile di Treviglio

via dei Cappuccini snc, Treviglio

Tel. 350 539 2576

www.gattiletreviglio.it

amicidelgattileonlus@gmail.com