Bergamo, continuano i lavori sulle strade: investiti quasi 2 milioni di euro per l’asfaltatura

Continuano i lavori di asfaltatura in città, a Bergamo: il 2018 è l’anno del massimo sforzo dell’amministrazione sul tema, con un piano di cantieri per un valore di 1 milione e 850 mila euro. Più di tre volte quello che veniva investito dalle precedenti amministrazioni (600mila euro l’anno) e più del doppio degli anni passati. In totale saranno 117 mila i metri quadrati d’asfalto rimessi a nuovo, dei quali più di 10 mila di marciapiedi. Si tratta di quasi 60 strade.

Entro sabato 22 settembre partiranno una serie di lavori serali e notturni in diverse vie cittadine, come viale delle Mura, via Bono, via Angelo Mai, via Martiri di Cefalonia, via Zambonate, viale Pirovano, via Gastoldi e via Serassi, ecc.. Lavori imminenti anche in viale Giulio Cesare nel quartiere di Monterosso e in via Monte Gleno, tra via Pizzo Redorta e via Monte Tesoro a Celadina.

Molti interventi sono già stati portati a termine, come in viale Giulio Cesare, in via Camozzi, in via Talamone e via Ferruccio dell’Orto, un tratto di via Pelabrocco, nelle vie Torni e Sudorno, in via Broseta e così via.

“Chiediamo pazienza ai nostri concittadini in questa fase di impegno sui cantieri cittadini – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – perché siamo nella fase più importante del primo lotto di asfaltature in città. A questo primo lotto ne seguirà un secondo, altrettanto significativo: lavoriamo di notte e nelle ore serali, cercando di ridurre il più possibile i disagi per i nostri concittadini. Sono certo che il nostro lavoro sarà molto apprezzato, quando avremo completato il piano 2018″.