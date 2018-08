Barcellona, ladro in ostello: bergamasco lo insegue e recupera la refurtiva

Ci sono un argentino, uno spagnolo, un bergamasco e un napoletano… Sembra l’inizio di una barzelletta, ma quello che è successo nella serata di lunedì 27 agosto all’ostello Safestay Gothic, nella zona della Rambla di Barcellona, non è stato così divertente.

Sono quasi le 21 quando un gruppo di giovani ospiti della struttura ricettiva provenienti da tutto il mondo, come ogni sera, si ritrova nella sala d’ingresso per prepararsi a un’allegra “noche” nella città catalana. A guastare il clima, però, ci prova un malvivente locale. L’uomo, approfittando degli scarsi controlli dell’albergo, fa irruzione nella hall e si siede su un divano, confondendosi tra i presenti.

Qualche minuto dopo un ragazzo argentino di 30 anni esce per comprare da mangiare in un vicino minimarket e lascia il telefono cellulare, uno Huawei del valore di circa 500 euro, in carica sopra un tavolino dell’ingresso. Una preda troppo invitante per il ladro, che si alza e senza farsi notare stacca l’apparecchio dalla presa, se lo mette in tasca e torna sedersi come se nulla fosse.

Il sudamericano rientra con la spesa e si accorge del furto. È disperato, perché nel telefono ci sono tutti i contatti con il suo Paese. Riferisce l’accaduto al personale dell’ostello. Viene contatta la polizia.

Gli altri ospiti controllano possibili ulteriori ammanchi, mentre si chiedono chi possa essere il responsabile del colpo. Forse anche uno di loro. A un certo punto uno degli inservienti della struttura nota l’estraneo ancora seduto sul divano. Gli chiede chi sia. La riposta è vaga e confusionaria: “Aspetto un amico che è in camera…”. L’usciere capisce tutto e gli chiede di mostrargli il contenuto delle tasche, ma il malvivente si alza e tenta di scappare per strada.

La scena non passa inosservata. Due dei turisti presenti, un bergamasco e un napoletano, 35enni, inseguono il fuggitivo. L’uomo cerca di dileguarsi tra le strette vie del quartiere gotico, ma dopo una corsa di circa un chilometro i due italiani lo raggiungono. Il ladro, esausto, senza opporre resistenza consegna il cellulare, e poi scappa.

Il bergamasco e il napoletano tornano all’ostello, riconsegnano il telefono all’argentino e forniscono la descrizione del bandito alla polizia, che ora sta indagando per rintracciarlo. Non è escluso che sia responsabile di altri colpi simili nella zona. Sono numerosi i furti ogni giorno per le strade e sulle spiagge di Barcellona, soprattutto a turisti stranieri.