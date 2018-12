“Automha Cup 2018”, il meglio del tennis amatoriale si sfida al Tc Bergamo

È in programma per il weekend dell’8-9 settembre l’Automha Cup 2018, il torneo riservato ai tennisti amatori (livello massimo consentito per l’iscrizione 4.2) che andrà in scena al Tennis Club Bergamo.

I campi in terra rossa dell’impianto di via Ruggeri da Steballo saranno dunque il teatro di una competizione che punta a raggruppare il meglio del tennis amatoriale bergamasco.

Le partite, che si svolgeranno tutte con un unico set, sono in programma dalle 9 alle 19 di sabato 8 e domenica 9 settembre. In palio premi per i vincitori.

Tre le formule proposte: il singolare maschile, il doppio maschile e il doppio misto.

Al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare – al momento del check-in – un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

Sabato sera, inoltre, il Tennis Club Bergamo e Automha, azienda specializzata nel settore dei magazzini automatici che sponsorizza il torneo, organizzeranno un happy hour nel giardino della Club House a partire dalle 19, per chiudere in maniera conviviale la prima delle due giornate di tennis.