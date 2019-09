Atalanta, è sempre voglia d’Europa: in Danimarca con 600 tifosi

La voglia d’Europa non è stata affatto saziata dalla bellissima cavalcata della passata stagione. E i tifosi bergamaschi sono pronti a ripartire: giovedì 30 agosto saranno in 600 a Copenaghen per sostenere Gomez e compagni nella trasferta più importante di questo inizio di stagione.

Al Parken Stadium, dunque, ci sarà un altro mini esodo nerazzurro che accompagnerà la truppa di Gasperini in terra danese. Dove sarà vietato sbagliare: l’Atalanta avrà a disposizione due risultati su tre in quanto un pareggio con gol (visto lo 0-0 dell’andata) garantirebbe ai bergamaschi l’accesso ai gironi di Europa League.

C’è chi ha scelto i pacchetti proposti da Ovet (volo charter con andata e ritorno in giornata) e chi invece si è mosso da solo, approfittando delle proposte low-cost in partenza da Orio e da Malpensa per poi arrangiarsi a Copenaghen, magari sfruttando l’occasione per visitare la bellissima città (che, però, non è proprio economica). E c’è persino chi ha deciso di partire per la Danimarca con i pullman, come i 200 che hanno aderito all’organizzazione della Curva Nord che si “spareranno” i quasi 3mila km tra andata e ritorno che dividono Bergamo dalla capitale danese.