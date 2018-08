Atalanta a Copenaghen, Gasperini: “Dobbiamo assolutamente fare gol”

“Dobbiamo assolutamente fare gol. E giocare la solita partita con tranquillità. Se ci giochiamo la stagione? L’obiettivo era questo e finora abbiamo fatto benissimo, è da due mesi che lavoriamo per questa partita. Ma non toglie niente a quanto abbiamo fatto finora”.

Gasperini parla al Telia Parken di Copenaghen, alla vigilia della sfida con i danesi (giovedì 30 alle 18,30 andata 0-0). E com’era prevedibile il tecnico nerazzurro non scopre le carte. Sembra che lascia aperta la porta alla conferma di Zapata, ma poi magari all’ingresso delle squadre in campo vedremo Musa Barrow… “Chi giocherà tra Zapata e Barrow? Non mancano le energie adesso, non mi preoccupa il recupero di energie. Comunque abbiamo diverse soluzioni anche nell’arco della gara”.

Chi è favorito? Gasp è molto chiaro: “Noi per uscire dobbiamo perdere, mentre con il pareggio…male che si vada si va ai suppplementari o ai rigori. Noi dobbiamo vincere o fare gol: la qualificazione è aperta, ma dobbiamo assolutamente fare gol. Mi aspetto un Copenaghen che dovrà attaccare e scoprirsi, noi di sicuro non snaturiamo le nostre caratteristiche”.

E sulle condizioni dei singoli, in particolare di Zapata e Pasalic che potrebbero risentire della fatica di lunedì a Roma: “A Roma la partita è stata tirata fino alla fine, molto battagliata. E poi Zapata e Pasalic sono arrivati dopo ad allenarsi con noi. Tre giorni non sono tantissimi, però abbiamo giocato tante altre volte ogni tre giorni, anche se uno in più di rioposo dà più certezze”.

Il risultato? “All’andata non ci ha premiato, anche conn la Roma abbiamo giocato una grande partita e il risultato è stato ottimo. Copenaghen è una squadra molto offensiva in casa sua, non lo scopriamo oggi. Se l’Atalanta è una favola… beh all’inizio è anche bello, speriamo però che continui a essere una bella storia”.

Il campo è diverso? “Purtroppo a Reggio è un periodo così, qui di sicuro non fa caldo… Tanti tiri in porta all’andata? Abbiamo avuto tante opportunità e sicuramente è stato un caso che non abbiamo fatto gol, è stata l’unica partita. Domani sarà diverso”.

Marten de Roon indica la ricetta per passare il turno: “Dobbiamo trovare un gol, di solito lo facciamo quasi sempre, possiamo farlo anche domani. Forse serve un po’ più di voglia, non lo so. Dobbiamo essere lucidi e abbiamo grandi opportunità di vincere. Loro in casa sono forti, hanno 35 mila tifosi nello stadio, è certamente un valore. Hanno giocato in Champions gli ultimi 2-3 anni, vincono quasi sempre la loro Liga”.

L’andata? “Abbiamo giocato abbastanza bene, su un campo con tante buche, è difficile giocare veloce, come vogliamo. Abbiamo creato 10-15 occasioni da gol, ci è mancata un po’ di cattiveria davanti alla porta. Noi abbiamo fiducia, c’è solo un obiettivo che è quello di andare ai gironi”.

Il tecnico del club danese, Stale Solbakken, indica nel gol il problema della vigilia: “Sarà difficile, sappiamo di affrontare una squadra forte, hanno pareggiato 3-3 con la Roma. Dovremo essere bravi in fase difensiva, mantenere la porta inviolata. Poi dobbiamo vedere, ma l’inizio è fondamentale. L’obiettivo della partita di andata era mantenere in bilico il risultato. Ora vogliamo vedere per domani. Noi giocando in casa dobbiamo avere il pallino del gioco“.