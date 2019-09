Zelda, tornata in canile dopo 7 anni: troviamole una nuova casa

Nome Cane: ZELDA

Sesso: Femmina (sterilizzata)

Classe: 07/2011

In canile da: tornata dal 05/2018

Taglia: Media

Segni particolari: /

DICONO DI ME

Che storia ha Zelda?! Beh guardatela negli occhi ed immaginate un cane insicuro e spaventato che 7 anni fa trova una famiglia. Immaginatevi Zelda nel tentativo di ambientarsi in una nuova casa, nuove persone.. ci riesce.. si ambienta e così Zelda va in affido.. poi 7 anni dopo arriva una chiamata. La vita alle volte è imprevedibile.. così 7 anni dopo Zelda varca le porte del canile.. di nuovo. Non ci soffermiamo sui motivi perché ora sono inutili e superflui. Ci soffermiamo su Zelda, sui suoi occhi e sulla certezza che il destino ha voluto che tornasse da noi per avere una nuova vita, una nuova famiglia, per sempre! Venite a conoscerla! Ha bisogno di trovare una nuova figura di riferimento, un nuovo equilibrio…insomma una nuova vita!

Contatti:

Canile di Colzate

via Bonfanti 110, Colzate

Tel: 3484400305

Pagina FB: Canile di Colzate

Instagram: caniledicolzate

Sito: www.caniledicolzate.wix.com/canile-colzate