Zanetti Bergamo, tutto pronto per la nuova stagione: mercoledì al via “l’anno zero”

Tutto pronto al Palazzetto dello Sport per il primo allenamento della Zanetti Bergamo.

L’appuntamento è per mercoledì 29 agosto, quando alle 18.30 il primo gruppo di lavoro si ritroverà per la prima seduta della stagione 2018-2019.

Alle 17.30 atlete e tecnici saranno invece a disposizione della stampa per interviste e scatti fotografici.

La seduta di allenamento, come sempre, sarà aperta al pubblico.

Agli ordini di coach Mattero Bertini e del suo Staff Tecnico ci saranno le schiacciatrici Sara Loda e Roslandy Acosta, la centrale Rossella Olivotto, i liberi Imma Sirressi e Lucia Imperiali e la palleggiatrice Giulia Carraro. Il gruppo salirà a quota otto già da lunedì 3 settembre, quando si aggregheranno Camilla Mingardi ed Ema Strunjak: alla schiacciatrice italiana è stato concesso qualche giorno di riposo dopo l’estate di lavoro con la Nazionale azzurra, la seconda sta invece disputando le Qualificazioni agli Europei 2019 con la Nazionale croata.

Per vedere a Bergamo Carlotta Cambi e le americane Megan Courtney e Hannah Tapp bisognerà attendere le decisioni dei commissari tecnici delle Nazionali italiana e americana in vista dei Mondiali in programma in Giappone da fine settembre. La polacca Malwina Smarzek sarà invece in Italia da metà settembre, dopo aver partecipato al Torneo di Montreux con la Nazionale polacca.