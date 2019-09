Vuelta di Spagna, il bergamasco Simone Consonni quinto nella terza tappa

Nuova conferma per Simone Consonni (UAE Emirates) che, alla prima partecipazione a una grande corsa a tappe, ottiene il quinto posto nella terza tappa della Vuelta di Spagna vinta dal campione italiano Elia Viviani (Quick Step – Floors).

La tappa, 178,2 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre svoltasi nella giornata di lunedì 27 agosto, è stata caratterizzata da due salite nella prima parte della gara che hanno creato bagarre all’interno del gruppo, da cui si è sganciato prima da sei atleti, Nans Peters (Ag2r-La Mondiale), Jordi Simón (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Ángel Maté (Cofidis) e Héctor Sáez (Euskadi-Murias) e Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), raggiunti in seguito da altri quattro concorrenti, Victor Campenaerts e Jelle Wallays (Lotto Soudal), Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale) e Lukas Postlberger (Bora Hansgrohe), con l’austriaco ultimo ad arrendersi al rientro del plotone. Nonostante le difficoltà altimetriche, il lavoro della Quick Step – Floors ha impedito che la fuga potesse giungere al traguardo e così a sei chilometri dall’arrivo il gruppo è tornato compatto pronto per la volata pronosticata alla vigilia.

Negli ultimi 500 metri il gruppo si sfilaccia per via del forcing degli uomini della Lotto NL – Jumbo e della Quick Step – Floors, nonostante ciò Consonni riesce a rimanere agganciato ai migliori provando la rimonta a pochi metri dalla linea del traguardo, nonostante ciò Elia Viviani è imprendibile e riesce a conquistare la vittoria stagionale numero 16 davanti a Giacomo Nizzolo (Trek – Segafredo) e al campione del mondo Peter Sagan (Bora – Hansgrohe).

“Soddisfatto per la prestazione anche perché le sensazioni non sono ottime, nonostante ciò ho tenuto duro sugli strappi nel finale e grazie ai miei compagni di squadra sono riuscito a ottenere un buon quinto posto – dichiara il ventitreenne di Brembate Sopra – In volata è sempre difficile e ci sono sempre pericoli, nonostante ciò ci siamo mossi bene e abbiamo trovato una buona posizione”.

La Vuelta ripartirà nella giornata di martedì 28 agosto con la quarta tappa da Vélez-Málaga a Alfacar Sierra de la Alfaguara dedicata agli scalatori, nonostante ciò già nella quinta tappa potrebbero tornare protagonisti i velocisti nella sesta tappa con arrivo a Overa-Saint Javier.