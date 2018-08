Si torna a parlare di Teatro Sociale e lo si fa a seguito dell’interrogazione scritta presentata dai consiglieri comunali della Lega Alberto Ribolla e Luisa Pecce.

A preoccupare è l’uscita di servizio di Via Ghiacciaia, sovrastata dal ballatoio di una casa a detta dei consiglieri “pericolante”: “Da diverse segnalazioni risulta che la facciata dell’edificio che accoglie un’uscita di servizio del Teatro Sociale, vige in situazione di totale abbandono, presentando evidenti segni di mancata manutenzione – sottolineano Ribolla e Pecce – Considerato che il balcone sovrastante la porta è visibilmente pericolante e i pezzi di intonaco i calcinacci che quotidianamente cadono dalla struttura rappresentano un pericolo per i passanti, interroghiamo l’amministrazione comunale per chiedere se siano a conoscenza delle condizioni in cui versa la struttura e se non si intenda intervenire al più presto per metter in sicurezza l’area”.

“Risponderò all’interrogazione non appena avrò visionata la situazione – spiega Marco Brembilla, assessore ai lavori pubblici del Comune di Bergamo – L’area non è compresa nei lavori di ristrutturazione del foyer del Teatro, tuttavia, non appena avremo visto lo stato dell’edificio, decideremo nel caso in che maniera intervenire”.