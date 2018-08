Si ribalta una giostra a Cagliari, tra i feriti anche una famiglia bergamasca

Nella serata di domenica 26 agosto a Pula, una piccola cittadina vicino Cagliari, una giostra per bambini allestita nella piazza centrale del paese nei pressi della chiesa, si è ribaltata provocando ferite a 10 minorenni.

Sulla giostra a trazione a pedali, provvista di piccole altalene girevoli, era presente anche la famiglia di Maurizio Valli, proprietario del Bugan Coffee Lab di Bergamo che, sul proprio profilo Facebook, racconta come sulla giostra fossero presenti la moglie, i figli e i suoi nipoti, i quali hanno riportato alcune contusioni e ferite, mentre la madre del signor Valli ha riscontrato una ferita ad una gamba con una prognosi di 10 giorni.

Immediatamente sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine che, dopo aver ascoltato il proprietario (un uomo di 46 anni di Cagliari), hanno sequestrato la giostra per farvi le opportune indagini proseguendo anche i controlli sull’effettiva regolarità delle autorizzazioni.

Secondo quanto raccolto dall’agenzia ANSA la struttura si sarebbe ribaltata dopo il cedimento del perno centrale che la sorreggeva.

Il sindaco del paese Carla Medau ha dichiarato, sempre all’ANSA, che la giostra era stata situata sul sagrato della chiesa, quindi in territorio non comunale e che al comune non era giunta nessuna richiesta di permesso.

Il parroco, che aveva dato la concessione, si dichiara estremamente dispiaciuto e chiarisce che l’autorizzazione per la disposizione della giostra era stata data solo dopo aver parlato con l’ingegnere che l’aveva progettata e solo dopo essersi assicurato che la stessa girasse a velocità molto moderata. Quest’ultima circostanza, infatti, ha evitato che le conseguenze dell’incidente fossero più gravi.

Per ora ai carabinieri locali non è giunta nessuna querela.