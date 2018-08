Seriate, maxi tamponamento lungo l’Asse: muore uomo di 30 anni

Aveva solo trent’anni e ha perso la vita mentre stava lavorando. Si chiama Ashraf El Sawi la vittima del grave incidente avvenuto poco dopo le 14 di martedì 28 agosto a Seriate, sull’asse interurbano, all’altezza della rotonda dell’Aero Club. Oltre al trentenne, di origine egiziana e residente a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona, ci sono sei feriti.

Si è trattato di un tamponamento a catena, in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due furgoni. Pare che il mezzo pesante si finito contro un furgone della Provincia che stava seguendo un trattore per il taglio dell’erba a lato della carreggiata. Il camion è stato a sua volta tamponato da un furgone, sul quale si trovava l’uomo che ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze del 118, oltre alla polizia stradale di Bergamo, alla Locale di Seriate e ai Vigili del fuoco. Il trentenne è morto sul colpo. I feriti, tutti occupanti degli altri mezzi, sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni e al Bolognini di Seriate.

L’asse interurbano è stato chiuso dalle forze dell’ordine per alcune, con uscita obbligatoria a Grassobbio per chi arrivava da Seriate, creando non pochi disagi alla circolazione, con lunghe code da Albano Sant’Alessandro e rallentamenti fino a Bergamo.