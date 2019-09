Salvini alla Bèrghem Fest di Alzano? Spunta l’aperitivo anti-razzista

Dopo il Ferragosto a Pontida, domenica 2 settembre il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà ospite della Bèrghem Fest di Alzano Lombardo, dove in serata sarà intervistato dal giornalista Mario Giordano. La serata concluderà la festa estiva della Lega, che da anni si svolge nell’area feste allestita in via Piave.

Se da un lato sono molte le persone che attendono il leader del Carroccio, dall’altro c’è chi ha lanciato sui social network l’idea per un pacifico evento di protesta.

Come l’iniziativa partita dal basso, da un gruppo di bergamaschi, che ha trovato poi il sostegno di Potere al Popolo-Bergamo: “Troppo spesso Bergamo viene dipinta come roccaforte e bacino elettorale della Lega, noi vogliamo essere la voce della Bergamo solidale, accogliente e meticcia – si legge sulla pagina Facebook dell’evento -. Se anche tu hai deciso che non puoi più rimanere indifferente, vieni all’aperitivo contro Salvini: porta da mangiare, da bere e tanta voglia di ribadire l’opposizione a questo governo. Nessuna donna e nessun uomo è illegale. Restiamo umani!”.

I sostenitori di Potere al Popolo fanno sapere che si ritroveranno mercoledì 29 agosto alle 20 al Barrio Campagnola per organizzare nei dettagli l’evento e invitano i partecipanti a non portate bandiere di partito, ma cartelli o altri strumenti di espressione civile. Per maggiori info: guarda qui

Un’altra iniziativa “spontanea e popolare”, circolata in queste ore sempre sui social, è in programma nella vicina Villa di Serio. “Invitiamo tutte e tutti ad esserci, felici che esista ancora chi si autorganizza e dice No al razzismo e allo sfruttamento. Ci troviamo dall’altra parte del fiume (guarda qui) con strumenti musicali, attrezzi di giocoleria e picnic. Alziamo la testa, ma divertendoci. Dalle ore 18 giovani, anziani, uomini, donne, bambini, bambine insieme oltre la degenerazione”.