Notti fresche e giornate soleggiate: così si sta concludendo agosto, sempre che non arrivino perturbazioni a rovinare il tutto. Leggiamo le previsioni di Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Alta pressione ben salda sul nord Italia nella giornata di martedì con le depressioni Atlantiche che per il momento rimangono attive sul nord Europa e marginalmente sulla Penisola Iberica. Sostanzialmente confermata l’evoluzione prospettata ieri con tendenza a graduale peggioramento, inizialmente solo sui monti (giovedì) e da venerdì-sabato su tutta la Lombardia (conferme definitive comunque nella giornata di mercoledì).

Martedì 28 agosto 2018

Tempo Previsto: bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 27 e 30°C. Minime in aumento e comprese tra 13 e 19°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Mercoledì 29 agosto 2018

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti e qualche passaggio nuvoloso più importante sull’area Alpina. Precipitazioni assenti od occasionali, nel pomeriggio-sera, solo sull’area Alpina sino al limite dell’area Prealpina.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 29 e 31°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Giovedì 30 agosto 2018

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso (soprattutto in pianura) ed il nuvoloso (sui monti). Sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore diurne sui monti con possibilità entro sera di rovesci o locali temporali.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 31°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.