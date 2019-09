Piazza Vecchia rifà il look e lo fa riempiendosi di verde.

La novità giunge in occasione dell’edizione 2018 di “I Maestri del Paesaggio”, la manifestazione che da alcuni anni a questa parte riunisce designer da tutto il mondo all’insegna del green e che vede coinvolte numerose location di Bergamo Alta, da Piazza Mascheroni a Piazza Cittadella, passando per il lavatoio di via Mario Lupo sino alla Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, nonostante ciò vetrina dell’iniziativa resterà la piazza con al centro la Fontana del Contarini.

I lavori di allestimento hanno preso il via nella giornata di lunedì 27 agosto con il posizionamento della basamento erboso e porteranno alla realizzazione del progetto di Piet Oudolf, riconosciuto a livello internazionale come il maestro del plant design, protagonista di un nuovo movimento, il New Perennial, in cui si predilige nel giardinaggio l’utilizzo di fiori ed erbe perenni. Non sappiamo ancora quale sarà il paesaggio di quest’anno, tuttavia lo si potrà scoprire a partire dal prossimo 6 settembre, data di inaugurazione di “I Maestri del Paesaggio” 2018.