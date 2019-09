Arrivando a casa la sera stanchi dopo una giornata lavorativa, molti di voi sicuramente si siederanno su un comodo divano per riposare, magari in attesa dell’ora di cena.

Un piacevole momento da godersi dopo la fatica quotidiana, perchè non passarlo su di un sofà Calepio oppure sdraiandosi sul divano – letto Foppolo ?

A promuovere l’iniziativa è la società forlinese PoltroneSofà che per la nuova collezione lanciata lo scorso 24 agosto ha scelto di chiamare i modelli dei propri divani con i nomi di alcune località lombarde, molte delle quali presenti in provincia di Bergamo: “La scelta giunge dopo che negli anni scorsi abbiamo esaurito prima nomi botanici e quelli provenienti dai comuni romagnoli poi, per cui abbiamo deciso di ripartire dalla Lombardia e dalla Bergamasca prima di attraversare iniziare una discesa lungo lo Stivale – spiega Sabrina Gritti, responsabile del punto vendita di Poltronesofà di Via Camozzi a Bergamo.

La collezione presenta ben 31 modelli su 76 con nomi di località bergamasche provenienti da tutta la provincia, toccando fra le altre le valli bergamasche passando da Foppolo a Cerete, da Gardata ad Aviatico, senza dimenticare Cabrozzo e Barlino; scendendo poi attraverso il nostro territorio si prosegue lungo l’Isola Bergamasca con Mapello e Capriate e l’Hinterland con Dalmine e Treviolo, spostandosi infine verso la Bassa Bergamasca dove è possibile cogliere luoghi come Brignano, Morengo e Ciserano.

Un’ampia panoramica che tuttavia non pare influire molto sulla scelta dei clienti, come conclude Simona Gritti: “In genere i clienti scelgono i divani sulla base delle proprie necessità e preferenze, tuttavia la collezione è stata presentata da pochi giorni per cui è ancora presto per fare valutazioni di queste tipologie”.

Le fotografie riguardano i modelli Aviatico e Dalmine