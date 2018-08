Vuoi far parte del gruppo di Bergamonews alla StraBergamo? Anche quest’anno il nostro (e vostro) giornale online è partner della famosa non competitiva orobica, alla quale partecipano ogni anno migliaia di persone.

È possibile iscriversi passando dalla nostra redazione in via Angelo Maj 3 a Bergamo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Il costo dell’iscrizione è pari a 6 euro: chi la effettuerà avrà diritto a partecipare alla gara e a ricevere una maglietta celebrativa della 42esima edizione. Coloro che sceglieranno di iscriversi con Bergamonews, avranno in omaggio anche la bandana con il logo del nostro quotidiano online.

Ciascun iscritto riceverà subito dopo la linea del traguardo il consueto pacco gara con gustosi prodotti alimentari e simpatici gadget.

La gara è fissata per domenica 23 settembre e alle 9 avrà luogo la partenza unica. La chiusura della manifestazione è fissata per le 13. Nel mezzo momenti di ristoro con musica, spettacoli e giochi per bambini.

La 42esima edizione della corsa si svilupperà su quattro percorsi di 7, 12, 15 e 19 km, lungo i quali ci saranno cartelli segnaletici e apposito personale che indicheranno l’itinerario da seguire. Ma la StraBergamo è pensata non solo per chi corre, ma anche per le famiglie e i bambini. Per maggiori info www.strabergamo.it