Incontro Salvini-Orban, in piazza a protestare anche Carnevali, Misiani e Locatelli

Ci sono anche i deputati bergamaschi del Partito Democratico Elena Carnevali e Antonio Misiani e la vicepresidente dell’internazionale socialista donne Pia Locatelli in piazza San Babila a Milano per protestare contro il summit a tema immigrazione tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Alla manifestazione “Europa senza muri” partecipano Pd, LeU, Possibile, Cgil, associazioni, Ong e centri sociali e, come ha scritto Laura Boldrini, è stata organizzata “per difendere i valori democratici e il futuro delle prossime generazioni dalla minaccia populista che vuole riportare indietro l’Italia, distruggere l’Europa e cancellare quei diritti che hanno reso il nostro continente un faro di civiltà”.

Il faccia a faccia tra i due leader, in prefettura a Milano, è stato preceduto da alcuni contrasti diplomatici in quanto l’Ungheria aveva respinto la richiesta di accogliere una parte dei migranti della Diciotti: il ministro degli Esteri di Budapest Peter Szijjarto aveva provato a riportare la calma spiegando come nella politica dell’immigrazione dei due Paesi ci fossero punti di convergenza mentre il pari ruolo italiano Enzo Moavero Milanesi parlava di “dissonanze” tra Italia e Ungheria.

Orban ha sempre ammesso di avere la stessa posizione di Salvini sull’immigrazione, parlando di politica finalizzata a fermarla: prima dell’incontro il primo ministro ha svelato di aver chiesto il permesso di incontrare il leader del Carroccio a Silvio Berlusconi, ricevendo il suo benestare.