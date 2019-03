Gli esami non finiscono mai: e per la prof chiamata a sorpresa nemmeno il rimborso spese

Sono un’insegnante di lungo corso di Scuola Secondaria di 2° grado, liceo per intenderci, docente dall’anno scolastico 1984/85, e vorrei raccontare la mia ultima esperienza lavorativa. Qualche lettore alzerà gli occhi al cielo: “Di nuovo geremiadi dal mondo della scuola !” E tuttavia, se questo argomento è uno dei leit-motiv degli ultimi tempi, una qualche ragione ci sarà.

Siamo ai primi di giugno e, sebbene con qualche giorno di ritardo, il Miur, ovvero il Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblica on-line la composizione delle commissioni per gli esami di Stato di tutta Italia. Entro nel sito, breve ricerca attraverso il mio cognome: non sono stata individuata come commissaria esterna in provincia di Bergamo. Dovete sapere che chi non fa parte di una commissione come “membro interno” deve, quanto meno per chi lavora come me nella scuola pubblica statale, dare la propria disponibilità per alcune sedi di scuole di pari grado nelle quali

sia evidentemente presente la disciplina insegnata. Esiste un apposito modulo che va compilato a tempo debito, dove si esplicitano, oltre ai dati personali, i nomi delle scuole scelte in ordine di preferenza e sulla base di alcuni criteri inderogabili. Per esempio, io insegno a Bergamo e quindi devo escludere gli Istituti della città e indicare scuole della provincia, al di là delle quali non si va, se non, in casi eccezionali, quando si viene nominati in una provincia limitrofa, cioè geograficamente confinante.

Saputo di non essere stata individuata, mi rendo disponibile per i corsi di recupero nella mia scuola e mi organizzo di conseguenza.

Il penultimo giorno di scuola, mi chiamano dalla segreteria del personale e mi dicono: “Tenga, professoressa, questa è la sua nomina per gli esami di Stato”. Inutile descrivere il mio stupore, i miei tentativi di dire che doveva esserci un errore, che era impossibile perché in provincia di Bergamo non ero stata chiamata. In questo caso ambasciatore porta molta pena… la segretaria, inflessibile, ribatte: “Certo, professoressa, ha ragione; infatti è stata nominata a Como!”.

A Como?? Ma non è nemmeno provincia limitrofa.

Dopo qualche ora di smarrimento, fedele al mio motto “Non capisco, ma mi adeguo”, prendo in mano la situazione e telefono alla scuola di Como dove, chi mi risponde, è ben contento di ascoltare parole di effettiva disponibilità. Accetto l’incarico, mio malgrado, identificandomi per un attimo con Garibaldi e il suo mitico: “Obbedisco!”. Anche perché, detto tra noi, la rinuncia avrebbe comportato un tortuoso iter burocratico dissuasivo con il quale, già stremata dai ritmi stressanti dell’anno scolastico non ancora concluso, non avevo alcuna voglia di confrontarmi.

Mi informo sul trasporto: in treno non c’è collegamento diretto, bisogna cambiare a Monza e… impossibile, troppo tempo; in corriera extra-urbana ci vogliono 2 ore, a causa delle molteplici fermate intermedie, e la domenica, eventuale unico giorno sicuramente libero, il servizio non viene effettuato. I lavori in commissione vanno dal lunedì al sabato compreso, a partire dalle 7e45 del mattino, con orario variabile per la chiusura. L’idea dell’ aller-retour giornaliero è impraticabile.

Con l’aiuto di famigliari, tanto attoniti quanto comprensivi (avevo omesso il dettaglio che ho una famiglia, due figli e un cane ), trovo un bed & breakfast, un po’ lontano dalla sede della scuola, ma a una cifra giornaliera abbordabile. Como è una città turistica e i prezzi sono alti.

La domenica pomeriggio, prima della riunione plenaria di lunedì mattina 18 giugno, mi faccio accompagnare in auto nella bella cittadina sul lago, dove resterò, tranne una breve pausa di un giorno e mezzo, fino al 5 luglio, data della conclusione dei lavori. Anticipo, di tasca mia ovviamente (e se qualcuno non li avesse quei soldi ?), circa 1000 euro per alloggio, vitto e trasporto in città (non includo certo il costo di qualche gelato, di alcuni libri e di una gita in battello).

Il 23 agosto, giorno di paga per noi insegnanti – il nome del sito dei nostri cedolini è curioso: NOIPA, e cioè “noi” nel senso di gioiosa comunità della Pubblica Amministrazione – mi ritrovo l’accredito del M.E.F. Ministero economia e finanza per chi non fosse ancora avvezzo all’oceano di sigle in cui ci tocca nuotare. Sono sorpresa: di solito ci retribuiscono più tardi, ma sono ancora più sorpresa quando vedo la cifra: 1186, 06 euro.

Vero che sono stata nominata per una classe, ma i lavori di commissione sono spalmati, e tra riunioni, assistenza alle prove scritte, correzione, orali, scrutini della mia classe, avrei potuto rientrare a Bergamo un paio di giorni, forse tre, durante gli orali dell’altra classe. Con il rischio di perdere il mio bed & breakfast e di dover dormire in un hotel o sotto un ponte.

Riassumendo: resto a Como 18 giorni, spendo 1000 euro, vengo retribuita con 1186,06 euro. Ergo: la mia professionalità viene riconosciuta, certo. Vale euro 10,03 (periodico), al giorno.

Mi chiedo se esista un’altra azienda che manda in trasferta un suo dipendente senza riconoscergli alcuna spesa… Mi sento francamente un po’ umiliata, ma procedo. Sempre al motto: “Non capisco, ma mi adeguo”.