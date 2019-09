“Festival show” o “Uomini di Dio”? La tv del 28 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 28 agosto alle 21.10 su Real Time (canale 31) andrà in onda il secondo dei tre speciali dedicati alla 19esima edizione di “Festival show 2018”, con il meglio delle tappe di Quartesolo (VI), Caorle e Jesolo Lido (VE).

La conduzione è affidata a Bianca Guaccero. Tra gli artisti protagonisti: Alexia, Michele Bravi, Jerry Calà, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Emis Killa, Emma Muscat, Thomas e Shade.

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie hanno accompagnato i protagonisti di ‘Festival Show 2018’ che ha toccato le più belle località del Nord Est: oltre alle Piramidi di Torri di Quartesolo (VC), l’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (VE) e Piazza Torino a Jesolo Lido (VE), anche Piazzale Zenith a Bibione (VE), Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (UD), Piazza Ferretto a Mestre (VE) e Piazza Unità d’Italia a Trieste.

L’ultimo speciale è previsto per settembre.

Su RaiUno alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”, con Freddie Highmore, Antonia Thomas e Hill Harper. Andranno in onda due episodi intitolati “Sette motivi” e “Nei panni dell’altro”. Nel primo, Shaun sospetta che una sua paziente stia nascondendo la vera causa che l’ha portata in ospedale. La vita professionale del dottor Melendez è in crisi. Nel secondo, il dottor Murphy ha difficoltà a comprendere le sofferenze di una paziente malata di cancro, che è biologicamente un uomo.

RaiDue alle 21.05 riproporrà il varietà “Indietro tutta trenta e l’ode”, il programma che segna il ritorno di Renzo Arbore e Nino Frassica a trent’anni dalla storica trasmissione “Indietro tutta”.

Accanto a loro, ci sarà la conduttrice Andrea Delogu.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il film “Uomini di Dio”, con Lambert Wilson.

Nord Africa, alture del Maghreb. Una missione di otto monaci francesi vive pacificamente la quotidianità scandita dal lavoro e dalla preghiera. Ma quando un attacco terroristico sconvolge la regione è da subito chiaro che quest’ armonia è in procinto di essere cancellata. La minaccia per il monastero è resa ancora più diretta dalla visita del capo dei terroristi, Ali Fayattia, che rende estremamente dura per i monaci la scelta tra il rimanere in una terra ostile o ritornare nella madre patria; questa decisione diverrà chiara nel momento in cui i monaci offriranno le loro capacità mediche ai terroristi: rimanere nel Maghreb, mettendo a rischio la loro stessa sicurezza e, a questo punto, contro le autorità che chiedono loro di andarsene.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà il telefilm “Chicago fire”, con Jesse Spencer. Andrà in onda un episodio intitolato “Trappola mortale”: un grave incendio si sviluppa durante la notte. Nonostante l’impegno di tutte le squadre di vigili del fuoco di Chicago, le vittime si contano a decine. Severide e Suzie, dopo un sopralluogo, si rendono conto che si tratta di un incendio doloso.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, programma di attualità e politica condotto da Luca Telese e David Parenzo. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni dalle 20.35 alle 21.15 , mentre il martedì e il giovedì durerà fino alle 23.15 estendendosi a tutta la prima serata.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Bull Durham – Un gioco a tre mani”, con Kevin Costner; su Rete4 alle 21.25 “Il presidio – Scena di un crimine”; con Sean Connery; su Canale5 alle 21.25 “La peggior settimana della mia vita”, con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi; e su Canale Nove alle 21.25 “Acts of violence”; con Bruce Willis.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Wind chill – Ghiaccio rosso sangue”, con Emily Blunt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Wish I was here”, di Zack Braff; su La5 alle 21.10 “Last ngiht”, con Keira Knightley; su Iris alle 21 “La collina degli stivali”, con Terence Hill e Bud Spencer; e su Italia2 alle 21.10 “Facciamo fiesta”, con Alessandro Gassmann e Gian Marco Tognazzi.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Champagne fatale” e “Gioco di specchi”. Nel primo, una famosa diva del cinema si suicida durante la lavorazione del suo ultimo film. Nel secondo, il commissario Laurence investiga su una serie di terribili delitti avvenuti in un centro di riabilitazione.

Da segnalare, infine, su Tv8 alle 21.30 “Italia’s got talent – The best of” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”.