Ennesima frana lungo la Rivierasca del Sebino: riaperta entro la serata

Ennesima frana lungo la Rivierasca del Sebino. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 agosto, massi e detriti hanno ancora una volta invaso la provinciale. Per ragioni di sicurezza, la strada che costeggia il lago è stata chiusa al traffico all’altezza del Comune di Castro.

Sul posto sono arrivati i tecnici della Provincia, geologo e rocciatori. Questi ultimi, anche attraverso l’ausilio di un drone, si sono messi al lavoro per stabilire l’entità del danno e la pericolosità del tratto di parete franato.

A giugno, dopo l’ennesimo smottamento, i cittadini avevano dato il via ad una raccolta firme per sollecitare Regione e Provincia di Bergamo a mettere in campo interventi strutturali che risolvano l’annoso problema delle frane. Sono 3.346 le persone che hanno sottoscritto la petizione.

A seguito del sopralluogo effettuato con il drone dalla squadra di rocciatori e dal geologo incaricato dalla Provincia di Bergamo sul tratto alto di parete, da cui si è distaccato del materiale sulla strada provinciale 469 Rivierasca all’altezza di Castro, non sono state riscontrate variazioni rispetto alla situazione preesistente. La strada sarà riaperta entro le 20 di martedì ed è inserita nell’elenco che verrà trasmesso al Ministero delle infrastrutture e trasporti entro il prossimo 30 agosto.