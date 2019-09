Chiamatela Atalanta gran riserva: turnover o meno, è sempre calcio spettacolo

Signori, chiamatela Atalanta gran riserva.

Giù il cappello, altro che Atalanta-due a Roma… inevitabile la battuta-domanda al Gasp: “A Copenaghen le toccherà far giocare l’Atalanta del primo tempo…”.

La morale è che non c’è un’Atalanta uno o due, ma è sempre vera Atalanta. E magari Gasperini non l’avrà detta tutta quando annuncia alla vigilia che non farà turnover e poi invece lascia fuori quasi tutti i titolari, però se il risultato e soprattutto il gioco sono questi… Avanti e lunga vita a Gasp, o meglio a mago Gasp. Basti citare i commenti dei telecronisti nel primo tempo terminato 3-1 per i nerazzurri (con quella maglia bianca e banda orizzontale nerazzurra da trasferta che è una gran maglia), su questa Atalanta incredibile: “Una squadra bellissima, giocano benissimo”. E alla fine, anche dopo il pareggio, un Marchegiani “estasiato” dalla partita dei bergamaschi.

Ecco, se vogliamo cercare il pelo nell’uovo è proprio che in questa squadra bellissima non ci sono bergamaschi. Pazienza. È una multinazionale strepitosa, a Roma ha esordito un argentino di cui sentiremo parlare ancora molto e non solo perché Rigoni è un nazionale, ma pensate vederlo in campo con Gomez! Due gol magnifici sotto gli occhi del suo ex allenatore Mancini (quand’era allo Zenith) e ci farà divertire tanto ancora… Ha debuttato l’iracheno Adnan (anche lui bene), a centrocampo ha lottato Valzania, poi il solito de Roon rubapalloni e un Pasalic presente fino all’ultima corsa, ha giocato ancora Djimsiti e anche se non è Masiello è un’ottima alternativa e finalmente abbiamno visto un signor Zapata, che ha firmato due assist (con palo). E un Castagne che ha fatto gol, un quasi autogol sul 3-3 (se l’ha toccata forse lui e non Manolas e all’ultimo minuto ha fatto un salvataggio che vale un gol, su Kluivert. E Gollini? Anche lui nel finale ci ha messo le mani, i piedi, per chiudere la porta.

Gasp un po’ amaro pensando all’occasione sfumata di fare il colpaccio all’Olimpico, però… Però tutti pensavano che Roma contasse poco o nulla, che fosse Copenaghen la partita vera e allora? Intanto abbiamo visto di che cosa è capace l’Atalanta di Gasperini: spettacolo, partita d’altri tempi, tutti all’attacco anche al 94′ e tantopiù nel primo tempo, anche con due gol di vantaggio. Undici leoni, certo, ma soprattutto una squadra che dimostra di conoscere a memoria le direttive del Gasp, cambi i nomi e anche se al posto dei nomi entrano le “seconde linee”… beh la squadra si esalta e mette alle corde una Roma che sarà anche più indietro di gambe, ma ha giocatori da Champions, non scherziamo.

Bella, bellissima questa Atalanta e vi renderete conto quanto fosse casuale quello 0-0 col Copenaghen, per una squadra abituata a giocare sempre con una intensità e un’adrenalina incredibili, all’attacco anche con i difensori. In trasferta la squadra del Gasp ha sempre fatto gol e poi questi rocciosi danesi usciranno dal loro guscio, vi pare?

Bene, giovedì sarà di nuovo partita e cos’altro aggiungere, se non che un’Atalanta così spettacolare merita di continuare il suo cammino anche in Europa.