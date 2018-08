Cambiare tutto per non cambiare nulla: l’arte della Machete Crew

Il Gattopardo è indubbiamente il miglior libro che sia mai stato scritto e tutti i rapper dovrebbero leggerlo.

Ora, so bene che la maggior parte dei lettori non sarà d’accordo oppure non comprenderà istantaneamente questa affermazione ma, come direbbe un qualunque uomo che viene beccato a letto con la migliore amica della moglie, “non è come sembra e giuro che posso spiegare”. Provate a seguire il mio ragionamento.

Il romanzo più noto di Tomasi di Lampedusa è stato pubblicato un anno dopo la sua morte, nel lontano 1958. Il calcolo viene pure facile, il Gattopardo ha esattamente 60 anni ma, per qualche strano motivo, sembra sia uscito pochi mesi fa. La trama è semplice: siamo in Sicilia, nella seconda metà del 1800, le truppe garibaldine stanno prendendo il controllo del sud Italia per ordine dei Savoia e le popolazioni autoctone osservano inermi i profondi cambiamenti che la loro società subisce repentinamente a seguito della sconfitta dei Borboni. Uno dei pochi che riuscirà ad adattarsi al meglio allo stravolgimento delle fasce sociali sarà il giovane Tancredi che, una volta studiata la situazione, asserisce che “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, avendo compreso l’importanza del coraggio e dell’adattarsi al presente senza rimanere inutilmente ancorati al passato.

Torniamo ora ai giorni nostri, per la precisione al 22 agosto al Festival di Radio Onda D’urto nel Bresciano. Sul palco si sono esibiti tre tra i più importanti artisti della Machete Crew, nell’ordine: il rapper più colorato della scena, Dani Faiv, l’ex membro della Blocco Recordz e affiliato alla 333 MOB, Lazza e, ultimo ma non meno importante, l’autoproclamatosi passepartout del rap italiano, Nitro.

I tre artisti, tra loro, sono estremamente diversi, quasi agli antipodi, musicalmente parlando. Dani fa perlopiù canzoni dalle sonorità allegre con ritornelli che ricordano i videogiochi dell’era 8-bit, con testi leggeri e divertenti, quasi bambineschi, che fanno saltellare tutti facendoti “prendere bene”, come ha affermato lui stesso in varie interviste. Per quanto riguarda Lazza invece i suoni sono più distorti, bpm alti, autotune come se piovesse e testi più crudi e maturi, anche qui ci si gasa e si salta, ma in un modo diverso e più orientato al pogo animalesco, in linea con i principi della trap americana. Per chiudere i conti, sul palcoscenico arriva Nitro, mostro sacro della scena, uno tra gli artisti più seguiti e amati d’Italia, portando pezzi d’amore, sia dannato che salvifico, sfottò alla direzione che sta prendendo la musica nel nostro Paese (“sono stato muto due anni per stare a sentire che avete da dire e Il solo risultato che ho avuto è capire che ormai più nessuno vuol fare le rime”), molti extrabeat, volgarità a pacchi e zero autotune, metriche da far paura, scivolando abilmente su sonorità più classiche e old school.

Questi ragazzi, in 3 ore ininterrotte di concerto, hanno sciorinato con classe, varietà e qualità le diverse correnti di un genere che purtroppo, soprattutto nell’ultimo periodo, sta calando esponenzialmente in quanto a fattura e a contenuti, unendo in un modo quasi alchemico gli stili e le sonorità più differenti.

Ancora una volta quelli della Machete Crew si sono dimostrati gran maestri nell’adattarsi ai tempi, alle regole non scritte e ai canoni della musica odierna, prendendosi però la libertà di rivederli e stabilirne di nuovi, come ormai fanno da anni.

Da buoni Gattopardi infatti, non hanno commesso l’errore di chiudere ermeticamente la loro etichetta a questa nuova “wave”, bollandola come scadente e ripudiandola, ma l’hanno studiata, si sono attrezzati e si sono evoluti, senza però (e per fortuna) dimenticarsi le solide basi su cui poggia la loro decennale storia.

Grazie di cuore Machete, continuate a leggere che vi fa solo che bene.

“Dillo tu alla mia età

La musica è la mia meta, la mia metà

La via retta, la libertà

La mia vetta, la memoria eterna come eredità

Quello che mi aspetta l’aldilà.”

Ho fatto bene, Nitro