Beni e servizi per la prima infanzia: Bergamo nona per numero di addetti

Sono 2.351 le imprese legate alla produzione di beni e servizi per la prima infanzia attive in Lombardia nel 2018 secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese.

Pesano il 16,5% del totale italiano che è 14.212 imprese e danno lavoro a oltre 21mila addetti su 94mila nel settore a livello nazionale.

Si tratta soprattutto di servizi di asili nido e assistenza ai minori (882 sedi d’impresa), scuole d’infanzia (804) e commercio di confezioni per bambini e neonati (652). Le imprese femminili dominano il settore, rappresentando il 62% delle attività in Lombardia e il 69% in Italia mentre sono di giovani under 35 l’8,7% delle imprese in regione e il 13,3% a livello nazionale.

Milano con 673 attività è la prima provincia lombarda e la terza in Italia, dopo Roma (1.105) e Napoli (1.028), per numero di imprese, ma sale al secondo posto per numero di occupati (oltre settemila), dopo Roma (circa diecimila) e prima di Reggio Emilia (4.600 circa).

Tra le lombarde bene anche Brescia per imprese (con 300 è al nono posto in Italia) e Monza e Brianza e Bergamo per addetti, rispettivamente al 7° e 9° posto con 3.245 e 2.396 addetti. Mantova è prima per peso delle imprese femminili (92% di quelle che operano nel settore dell’infanzia), primato anche italiano, e dei giovani (19% del totale).

“Questi settori, dove da sempre facciamo la nostra parte, sono in prevalenza guidati da donne e i numeri lo dimostrano – ha dichiarato Marzia Maiorano, la Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Ora è necessario e urgente guardare al futuro, in ambiti in cui poter applicare le materie STEM (Scienze Tecnologia Ingegneria e Matematica), dove in questo momento storico non siamo presenti come dovremmo. A livello Paese, se non verranno riequilibrati i team anche nelle aziende con alta spinta innovativa con la presenza femminile, le nostre imprese rischiano di essere limitate nella sfida internazionale e nell’accrescimento del PIL. La presenza di donne nei settori legati alle persone è un valore prezioso. Tra l’altro ci consentiranno di metter a fattor comune un’expertise fondamentale per quello che sarà il futuro relazionale tra persone e robot. Sono fattori che indicano come il comparto femminile abbia un’opportunità senza precedenti di guidare la crescita facendo sistema”.

Dando uno sguardo più approfondito alla realtà bergamasca del settore, nella nostra provincia operano 246 imprese, numero in leggera flessione rispetto allo scorso anno quando erano 5 in più. Di pari passo, però, sono aumentati gli addetti del 2,6%, salendo alle già citate 2.396 unità che rappresentano la nona miglior performance nazionale.

Delle 246 imprese, 147 sono a gestione femminile (il 59,8% del totale), 13 giovanili (5,3%).

In particolare 7 si occupano di fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati, 72 di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, 79 di istruzione prescolastica e 88 di servizi di asili nido e assistenza diurna per minori e disabili.