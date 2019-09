Un nostro lettore, Aldo, ha commentato su Facebook il nostro precedente “On the Road”, domandando notizie su via Borfuro e, anzi, aggiungendo che, fin da piccolo, quel nome gli evocava cose oscure e cupe, come l’antro della stria. Nulla di più gradevole, per il povero estensore, che ricevere suggerimenti dai suoi quattro lettori e cercare, nei limiti dei suoi scarsi mezzi, di assecondarli: grazie, perciò, Aldo e grazie a chi vorrà, in futuro, imitarlo.

Dunque, il nome Borfuro è semplicemente la contrazione del toponimo medievale “Borgo Furo”, a sua volta corruzione di un “Burgum foris”, ovvero, semplicemente, fuori dal borgo. Il borgo in questione è quello di Sant’Alessandro o, in subordine, il vicino borgo di San Leonardo, da cui la zona dove si trova l’attuale via Borfuro rappresentava, per così dire, il corridoio d’accesso.

La voce “Borgo Furo” è di palese origine veneta: in Veneto, infatti, sono frequentissime frazioni e strade che rechino questo nome nella sua forma originale. L’aspetto del borgo, in epoche lontane, doveva essere assai diverso dall’odierno: non c’erano gli edifici scolastici, non c’era il tribunale e non c’erano neppure i condomini degli anni Settanta con il famigerato parcheggio abusivo.

L’attuale via Borfuro, all’angolo con via Sant’Alessandro, era in parte occupata dalla mole dell’ospedale dei Disciplini Bianchi (la confraternita laica dei cosiddetti “Battenti”), dedicato a Santa Maria Maddalena: uno dei moltissimi edifici sacri della Bergamo bassa di cui oggi non rimane traccia o che, come nel caso della chiesa di questo ospedale, sono stati sconsacrati. La sconsacrazione degli edifici sacri seguì al saccheggio dei soldati di Napoleone, nel 1808: uno dei tanti nobili gesti che accompagnarono le imprese italiche dei Francesi.

In epoche meno remote, altri vandali occuparono la chiesa del XIV secolo e il chiostro settecentesco: eravamo noi, studenti delle medie, in quella che, allora, era la sede della “Savoia”. Nella bella chiesa dei Disciplini, giocavamo a basket: e per le antiche scale, ci arrampicavamo per cercare di raggiungere il paradisiaco gineceo delle sezioni A e B, immancabilmente stoppati, dal caro don Bruno Belotti, che ci attendeva al varco.





Oggi, per fortuna, gli spazi superstiti sono stati recuperati e adibiti ad attività culturali. Sono certo che moltissimi dei nostri lettori saranno passati per quel pezzettino di via Sant’Alessandro, senza immaginare quanta vita e quanta misericordia verso i bisognosi proliferassero dietro i vecchi muri e dietro il bel portone dalle nobili proporzioni: magari, si saranno domandati la storia di quell’edificio, che pur nella decadenza, ha conservato le tracce di una antica bellezza.

Ecco, quello era l’ospedale di Borgo Furo: di lì si usciva dai borghi, per salire verso la Città Alta o per avviarsi lungo il circuito delle Muraine, verso est e verso nord. Per cinquecento anni è stato così: poi, i tempi sono cambiati, la misericordia è passata di moda e con lei i Disciplini.

Oggi, via Borfuro è una sorta di trait d’union fra due aree dello shopping orobico, via XX settembre e via Sant’Alessandro: giovanotti e giovanotte vi praticano vasche alternative all’avantindrè solito, che va da San Bartolomeo a Largo Rezzara. E, a vederli, mai si crederebbe che siano i nipoti dei nipoti dei nipoti di quelli che, da “Borgo Furo”, se ne uscivano dai borghi. Eppure, lo sono.