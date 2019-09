Tari, Bergamo apprezza il servizio online: 247 han già scelto il pagamento telematico

A poco più di un mese di distanza dalla scadenza della prima rata per il pagamento della Tari (tassa sui rifiuti), arrivano i primi dati del Comune di Bergamo riguardanti il pagamento online.

La modalità, offerta dal capoluogo a partire dallo scorso giugno tramite il sistema PagoPa accessibile dal software LinkMate , ha ottenuto un buon riscontro dai cittadini, con 247 di loro che hanno scelto questo servizio, per un importo totale raccolto di 35.022 euro: “È la prima esperienza di un servizio di pagamento dei tributi online nel nostro comune per cui il dato può esser considerato positivo – spiega l’assessore all’innovazione Giacomo Angeloni – È importante che i cittadini possano avere diverse opportunità di pagamento e scegliere quale fra di esse sia la più comoda per loro e tutto ciò si ripercuote anche sulla riscossione dei tributi, molto elevata nel nostro comune come dimostra il dato sulla morosità fermo al 4%. Visti i dati possiamo affermare che il pagamento online sia una delle opportunità più apprezzate”.

Fra coloro che hanno deciso di pagare la Tari tramite PagoPa, in 204 hanno scelto l’opzione della rata unica con i restanti che hanno preferito la rateizzazione della tassa : “Per chi avesse pagato la prima rata attraverso il modello F24, rimane comunque la possibilità di saldare le prossime con la soluzione online” prosegue Angeloni.

Tari, ma non solo come dimostrano i dati riguardanti la Cosap (tassa sull’occupazione di suolo pubblico), che ha visto 735 contribuenti scegliere la modalità online per un importo totale di 286.883,12 euro, inoltre giungono ottimi risultati anche dal portale Linkmate, con totale di accessi a partire dal primo gennaio di 18868 utenti e una media giornaliera di 51 accessi, con un picco di 521 toccato lo scorso 18 giugno.

In conclusione l’assessore Angeloni ha prospettato un possibile ampliamento del servizio: “Già è possibile pagare con PagoPa anche le multe, tuttavia a partire dal prossimo anno cercheremo di ampliare il novero dei tributi saldabili”.