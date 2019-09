Scuole superiori: a Bergamo al via gli esami di riparazione

Sono 1748 gli studenti di dodici istituti della città che da lunedì 27 agosto sosterranno gli esami di riparazione, circa un quarto dei ragazzi frequentanti le scuole cittadine.

La prima delle scuole a dare il via agli esami è l’ITCTS Vittorio Emanuele II, con le prove di economia, matematica, italiano, informatica e lingue: “Circa il 23% degli studenti – afferma la preside dell’istituto Patrizia Giaveri – prenderà parte a questa sessione d’esame e devo dire che questa mattina ho trovato i ragazzi sereni e sorridenti, alcuni mi hanno salutato personalmente, mentre altri sono stati soddisfatti della prova. Si augura a tutti un buon rientro pieno di carica per un anno pieno di sfide”.

Per alcuni studenti, la prima prova di economia è apparsa “lunga” da svolgere ma nel complesso superabile: ” Abbiamo appena concluso la prova di economia – spiegano Alice e Serena, due studenti dell’Istituto Vittorio Emanuele II – molte erano le domande riguardanti estratti conti e fatture, che richiedevano abbastanza tempo. Speriamo di ricominciare l’anno in maniera migliore di come sia concluso quello appena trascorso”.

Martedì 28 agosto cominceranno gli esami di recupero anche nel Liceo Classico “Paolo Sarpi” e l’Istituto Superiore “Paolina Secco Suardo”, rispettivamente con la prova scritta di latino e italiano, mentre il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” inizierà con gli esami di matematica, filosofia, arabo cinese, latino e francese.