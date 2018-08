Scivola e cade nel vuoto: muore mentre cerca funghi a Mezzoldo

Disgrazia a Mezzoldo, in alta Valbrembana, dove un cercatore di funghi è deceduto dopo essere caduto in una zona impervia nelle vicinanze del ‘Ponte dell’Acqua’. La vittima è un uomo di 73 anni di Vimodrone che si trovava in villeggiatura a Piazzatorre.

Secondo le prime ricostruzioni pare che l’uomo fosse uscito in cerca di funghi con il figlio della compagna. All’improvviso lo scivolone e la caduta: un volo di quasi 20 metri che non ha lasciato scampo alla vittima che non sarebbe però morta sul colpo, ma pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118, arrivati sul posto anche con l’elisoccorso, hanno provato a rianimare l’uomo che è però spirato poco dopo. Erano troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta.

A dare l’allarme, poco dopo le 16.30 di lunedì 27 agosto, sono state due persone che stavano percorrendo il sentiero teatro della tragedia, dove avrebbero trovato il figlio della compagna della vittima in stato confusionale.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono arrivate anche un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri di Zogno per verificare l’accaduto.