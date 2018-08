Schianto auto-moto in via Ruggeri da Stabello: due feriti gravi

Grave incidente a Bergamo, nel quartiere di Valtesse, nella serata di lunedì 27 agosto.

Per cause ancora da accertare una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di via Ruggeri da Stabello, intorno alle 22.45. Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote, un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 30.

Sul posto sono arrivate pochi minuti dopo lo schianto due ambulanze del 118 e un’automedica che hanno prestato le prime cure ai due feriti, che poi sono stati trasportati al Papa Giovanni di Bergamo entrambi in codice giallo, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

In via Ruggeri da Stabello anche la polizia di Bergamo che sta cercando di ricostruire il sinistro.