Rigoni-show, l’Atalanta sfiora l’impresa all’Olimpico: 3-3 contro la Roma

È un pareggio agrodolce quello che l’Atalanta porta a casa dalla trasferta di Roma. Agrodolce sì, perché i nerazzurri avevano chiuso il primo tempo avanti 3-1, dopo aver ribaltato il gol-lampo di Pastore trascinati da un grande Zapata e da un Emiliano Rigoni sorprendente, autore di una doppietta fantastica.

I tifosi bergamaschi per oltre 45′ hanno sognato e ammirato una squadra, quella di Gasperini, che ha letteralmente insegnato calcio.

Peccato per il risultato finale che penalizza un po’ l’Atalanta per il primo tempo che ha offerto ma che, nel complesso, sembra anche giusto. Già, perché la Roma nella ripresa si è giocata il tutto per tutto, Di Francesco ha preso le misure al Gasp, ridisegnato la squadra e messo in campo tutto quello che aveva, sciupando persino in un paio di occasioni il gol del 4-3.

Per i nerazzurri c’è tanto di buono da salvare, soprattutto se si tiene presente che la formazione messa in campo all’inizio dal tecnico piemontese era ampiamente rimaneggiata in vista della delicatissima trasferta di giovedì a Copenaghen, da dentro o fuori in Europa League. Anche senza Masiello, Toloi, de Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Gomez e Barrow (oltre all’infortunato Ilicic) la truppa di Gasperini ha offerto un gioco spettacolare e messo al muro una Roma che in questa stagione giocherà per arrivare tra le prime quattro.

Da evidenziare le maiuscole prestazioni di un grande Zapata (niente gol ma un assist al bacio e un palo clamoroso che ha propiziato il pareggio di Castagne) e di un Rigoni che si è presentato in grandissimo spolvero.

Gli ingredienti per una grande stagione ci sono tutti. Giovedì a Copenaghen sarà vietato fallire.