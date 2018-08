A Pagazzano il nuovo volto della sagra tradizionale: due feste in una dedicate ai giovani

Ringiovanire e innovare la tradizione: questo è il concept dell’evento “La Prima della Sagra”, che venerdì 31 agosto si terrà a Pagazzano.

In occasione della prima serata della popolare Sagra della Madonna del Rosario, è nata infatti una collaborazione, tra la Serata Giovani dell’oratorio e la Country Music Fest del castello visconteo, che vuole coinvolgere tutte le età e tutti i gusti.

Dato il successo degli scorsi anni, per la terza edizione consecutiva, noi giovani della parrocchia proponiamo, presso la festa, menù speciali a prezzi vantaggiosi: pizze a 4 euro e solo 5 euro al litro per l’ormai immancabile birra “Sguaraunda”, un’eccellenza pagazzanese prodotta nel primo birrificio artigianale nato nella nostra provincia. E per garantire un buon servizio ed evitare lunghe attese, dopo l’alta affluenza del 2017, quest’anno saranno disponibili ben due forni per i pizzaioli. Oltre al fragore dei brindisi tra boccali e cocktail, in oratorio risuonerà anche la musica della cover band Intrigo che, con il suo entusiasmo travolgente, saprà far divertire e cantare a squarciagola grandi e piccini.

E chi preferisce uno spettacolo musicale alternativo? Nessun problema perché, contemporaneamente, ci sarà la Country Music Fest, ideata dal comitato del castello: un evento dedicato agli appassionati del genere country e ai più curiosi, alla ricerca di novità. Il folklore e il mito del Nuovo Continente animeranno la location medievale con balli gipsy country e la voce di Eileen Rose che, direttamente dall’America, si esibirà in concerto.

Due eventi in un’unica serata, in unico paese: perché? Perché le esigenze delle persone sono tante e ad ognuno piace divertirsi a modo suo, così abbiamo cercato di progettare due esperienze diverse affinché possa essere una vera festa per tutti. In un clima di collaborazione tra due organizzazioni differenti e con tanta voglia di metterci in gioco, le premesse sono queste e a noi sembrano buone… Vi aspettiamo per divertirci insieme a voi!