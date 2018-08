Miky e Fidelita, cuccioli inseparabili: cercano una famiglia che li accolga insieme

MIKY “IL MOHICANO” e FIDELITA

PROFILO

Circa 4 mesi, maschio e femmina, spulciati e sverminati.

CONTATTO:

ENPA Bergamo

via Mangili 4 – Bergamo

Tel. 035 301764

www.enpabergamo.it

FB: Enpa Gattile di Bergamo

Instagram: gattile_enpa_bergamo

DICONO DI NOI

Miky e Fidelita sono stati trovati ancora piccolissimi in una scatola di cartone nascosta sotto un cespuglio. Sono due cuccioli dolcissimi ed estremamente affettuosi, giocherelloni e molto legati tra loro; hanno una probabile parentela con gatti di razza sphynx di cui hanno alcune caratteristiche che li rendono ancora più belli e particolari; è tanto che sono in gattile e non vedono l’ora di trovare, insieme, una casa piena d’amore.