Maxi incidente sulla Villa d’Almé-Dalmine: feriti e code

Incidente nel primo pomeriggio di lunedì 27 agosto a Mozzo, lungo la Villa d’Almè-Dalmine. Sono almeno tre le auto rimaste coinvolte e 6 le persone ferite, tra le quali tre giovani di 19 e 21 anni.

Alcuni dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, altri a Ponte San Pietro. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto, per i soccorsi, sono giunte tre ambulanze oltre ai Carabinieri di Bergamo per effettuare i rilievi del caso.

In zona si sono registrate lunghe code. Molte auto – stando alle segnalazioni giunte in redazione – hanno invertito la marcia per evitare le code.