Il Festivaletteratura di Mantova si apre in anticipo con una sorpresa: sabato 1° settembre alle 18 al Teatro Sociale, l’ex capo di stato uruguaiano José “Pepe” Mujica anticiperà idealmente l’inizio del Festival in un incontro organizzato in collaborazione con il Comune di Mantova e il Gruppo Lumi. I valori che hanno guidato e continuano a improntare il suo impegno politico saranno al centro del suo dialogo con Andrés Danza ed Ernesto Tulbovitz, autori del libro La pecora nera, nato da lunghe interviste con Mujica prima e durante il suo mandato.

Intanto mercoledì 29 agosto apre la biglietteria della ventiduesima edizione (qui il programma): alla Loggia del Grano della Camera di Commercio (via Spagnoli), tutti i soci Filofestival potranno effettuare prenotazioni e acquisti biglietti a partire dalle 9, mentre tutti coloro che vorranno prendere parte alla manifestazione, che si terrà a Mantova dal 5 al 9 settembre, potranno prenotare e acquistare i biglietti a partire dalle 9.00 di venerdì 31 agosto.

Oltre che presso la biglietteria, sarà possibile prenotare i biglietti anche chiamando il numero 0376.355420 e attraverso il sito internet www.festivaletteratura.it specificando nome, cognome, comune di residenza e numero di telefono per ricevere comunicazione su eventuali variazioni relative agli eventi prenotati.

Nel tradizionale perimetro della cinque giorni del Festival si inseriscono altri due nuovi appuntamenti in Piazza Castello. L’eroismo sarà al centro del gradito ritorno a Mantova di Valerio Massimo Manfredi, archeologo e autore di numerosi bestseller, che giovedì 6 settembre alle 17:15 guiderà il pubblico di Piazza Castello in un itinerario alla riscoperta della condizione eroica di uomini e donne dall’antichità a oggi. Venerdì 7 settembre alle 15, sempre in Piazza Castello, ascolteremo invece per la prima volta a Mantova la giovane autrice canadese Sigal Samuel. Romanziera, giornalista, saggista e drammaturga, Samuel si occupa di questioni religiose e attualità internazionale per The Atlantic e le sue opere teatrali sono state rappresentate da Vancouver a New York.