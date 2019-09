Davide & Luigi Volpi Spa: giardinaggio e orticoltura vanno online

Da quarant’anni attiva nel settore, la Davide & Luigi Volpi Spa, con sede a Casalromano (MN), produce e fornisce una gamma completa di attrezzature per giardinaggio, vivaistica e orticoltura, ma anche per l’utilizzo in contesti industriali. Da sempre si contraddistingue per i prodotti affidabili, solidi e di facile utilizzo, idonei all’ambito amatoriale e professionale. Da sempre attenta a ricerca e innovazione, negli anni l’azienda ha saputo ampliare e innovare i propri prodotti, ottenendo certificazioni e diventando un accreditato punto di riferimento per il settore. A partire dalle pompe irroratrici a zaino, l’offerta si è allargata a pompe a precompressione, solforatrici e pompe a zaino elettroniche, comprendendo oggi anche linee dedicate alla coltivazione degli ulivi e alla viticoltura.

Consapevole dell’importanza di una buona presenza online, l’azienda desiderava avere un sito internet nuovo e moderno, da utilizzare per la presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti, e come punto di contatto per agenti e rivenditori. Per rispondere a questa esigenza, la Davide & Luigi Volpi Spa si è affidata a Valeo Studio, web agency di Bergamo che ha saputo realizzare un sito moderno, che riprende nella grafica i colori brillanti del logo aziendale. Il semplice utilizzo del sito permette agli utenti una navigazione fluida attraverso i prodotti. Fotografie di qualità, dettagli e informazioni tecniche compongono ogni pagina di prodotto,come all’interno di un ordinato catalogo digitale. La presenza del marchio anche all’estero non è stata trascurata, e il sito è infatti disponibile anche in inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo. A completare il servizio fornito da Valeo Studio, un blog aziendale e la gestione del web marketing.

