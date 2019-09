Dal ricordo di Lady Diana all’omaggio a Patty Pravo: la tv del 27 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 27 agosto alle 21.25 Canale Nove andrà in onda il documentario “Diana – I sette giorni che sconvolsero il mondo” e, a seguire, alle 23.30 “Diana tutta la verità”.

La proiezione viene proposta in occasione del 21esimo anniversario di morte di Lady D, che dal 1981 al 1996 è stata consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Dopo il divorzio dal coniuge, mantenne il titolo di Principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, rimanendo membro ufficiale della famiglia reale come madre del futuro erede al trono, fatto verificatosi per la prima volta nella storia della famiglia reale britannica.

Il 31 agosto 1997 Diana, a 36 anni, un mese e 29 giorni, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed, quando la loro Mercedes, guidata dall’autista Henri Paul, si infrange contro il tredicesimo pilastro della galleria.

Sabato 30 agosto, a fine serata, Diana e Dodi partono dall’Hôtel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, sulla loro Mercedes S 280, seguendo la riva destra della Senna per raggiungere l’appartamento privato di Dodi. Poco dopo mezzanotte imboccano la galleria de l’Alma, seguiti da fotografi e da un cronista.

Nello schianto, Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul muoiono sul colpo. Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di Dodi, seduto sul sedile anteriore, è gravemente ferito ma sopravviverà. Lady D, liberata dal groviglio di lamiere, è ancora viva e dopo i primi soccorsi prestati dal dottor Maillez, per caso sul posto, viene trasportata da un’ambulanza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove arriva alle 2 circa. A causa delle gravi lesioni interne, verrà dichiarata morta due ore più tardi. La conferenza stampa per l’annuncio ufficiale della morte viene tenuta alle 5.30 da un medico dell’ospedale, dal Ministro dell’interno Jean-Pierre Chevènement e da Michael Jay, ambasciatore del Regno Unito in Francia.

RaiTre alle 21.15 riproporrà lo speciale “In arte Patty Pravo”, dedicato alla “ragazza del Piper” per celebrare gli oltre cinque decenni della sua carriera.

Giovanissima, già nel 1966 divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora, pronta a stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata, nonché suo amico, Pino Strabioli. I due si incontrano seguendo le tappe della nuova tournée italiana di Patty Pravo: tra Roma e Venezia. E non solo: si spingono fino a Londra alla ricerca delle radici artistiche della protagonista. A Strabioli, la celebre artista si confida, racconta la sua infanzia, la sua famiglia, i suoi amori, i suoi dolori, le sue fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua carriera. Un’intervista intensa e inedita della grande diva italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Quindi il ricchissimo repertorio Rai fatto di interviste, canzoni e videoclip; i live e le prove dei suoi ultimi concerti; le interviste ai fan, che raccontano un pezzo del suo mondo; le testimonianze infine dei colleghi che la amano e quelle degli artisti che ne seguono l’esempio: da Renzo Arbore a Giuliano Sangiorgi, da Emis Killa a Barbara Alberti…

Su RaiDue alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”, con Erdogan Atalay.

Andranno in onda tre episodi intitolati “Figlio perduto”, “Tutto per amore” e “Sogni ad occhi aperti”. Nel prmio, un detenuto viene fatto evadere da una coppia durante un trasferimento. Semir gli dà la caccia. Nel secondo, Semir e Paul arrestano un ladro e scoprono che si tratta del collega Hartmut. Nel terzo, Felix e Lisa, fuggiti da un orfanatrofio, sopravvivono facendo i borseggiatori.

Su La7 alle 21.15 ci sarà la fiction “I Kennedy”, con Greg Kinnear, Barry Pepper e Katie Holmes. Andranno in onda tre episodi intitolati “Invasioni fallite, promesse mancate”, “Promesse infrante e barriere letali” e “Questioni morali e fermenti interni”. Nel primo, nel 1960 John Kennedy viene eletto presidente degli Stati Uniti e suo fratello Bobby diventa ministro deòla giustizia. Nel secondo, prima delle elezioni del 1960 a Chicago Joe cerca un’alleanza con il gangster Sam Giancana. Nel terzo, in tutto il paese le tensioni sociali sono in aumento, mentre Jackie è dipendente dalle anfetamine.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “The big wedding”, con Robert De Niro e Diane Keaton; su Rete4 alle 21.25 “The judge”, con Robert Downey Jr; su Canale5 alle 21.25 “Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte”, con Stephan Luca e Axel Ranisch; e su Italia1 alle 21.20 “Tutto molto bello”, di e con Paolo Ruffini e con Frank Matano.

Ancora, su Tv8 alle 21.30 “Will Hunting – Genio ribelle”, con Robin Williams; su Rai4 alle 21.15 “American ultra”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bernard and Doris – Complici amici”; su Iris alle 21 “L’uomo che fissa le capre”, con George Clooney; e su Italia2 alle 21.10 “Rimini Rimini”, con Sylva Koscina, Paolo Villaggio e Giovanni Febraro.

Rai5 alle 21.15 proporrà l’ultima puntata di “America tra le righe”. Il viaggio di François Busnel attraverso gli Stati Uniti e la letteratura contemporanea si conclude a Los Angeles con uno degli scrittori americani più discussi e più amati, James Ellroy.

Verrà proposta un’intervista allo scrittore che meglio ha raccontato gli angoli più bui della società americana. Al centro dell’incontro, le contestazioni, la megalomania, la confusione politica e le contraddizioni di un paese la cui scena culturale ancora oggi influenza l’Occidente.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Ellen Pompeo e Patrick Dempsey. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Da grande”, “Folle amore”, “Precipitare…” e “Come salvare una vita”. Nel primo, la visita d’istruzione di una classe di bambini del scuola elementare prende una brutta piega quando le vittime di una rapina in banca arrivano in pronto soccorso. Nel secondo, Ben, Amelia e Callie si occupano di una giovane golfista con dolori alla schiena causati dallo spostamento di alcune vertebre. Nel terzo, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Derek. Nel quarto, Meredith riceve la visita della polizia, che le comunica che Derek ha avuto un incidente ed è in ospedale.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica de “L’intervista”, con Maurizio Costanzo; su Mediaset Extra alle 21.10 la replica del reality “Temptation Island”; e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.