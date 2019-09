Valcar – PBM forza nove: non è un verso di una canzone, ma il bilancio dei Campionati Europei Giovanili di ciclismo su pista conclusisi a Aigle nella giornata di domenica 26 agosto.

La squadra di Bottanuco ha conquistato nell’ultima giornata il nono oro con Gloria Scarsi che si è laureata in coppia con Vittoria Guazzini il titolo nella madison juniores femminile (quarto titolo personale per entrambe). Le due azzurre hanno dominato la prova con 47 punti davanti alle russe Daria Malkova – Mariia Miliaeva e alle tedesche Katharina Hechler – Ricarda Bauernfeind.

A livello di medagliere il team bergamasco ha conquistato in totale undici medaglie sulle ventuno conquistate dalla nazionale italiana (circa la metà dei podi), un risultato eccellente che si è chiuso con il bronzo di Elisa Balsamo nella madison Under 23. La diciannovenne cuneese, in coppia con la plurimedagliata Letizia Paternoster in parte debilitata da un virus influenzale, ha conquistato 34 punti nelle diverse volate messe a disposizione ogni dieci giri, chiudendo dopo una prova agguerrita dietro le russe Diana Klimova – Mariia Novolodskaya prime con 85 punti e due giri guadagnati e alle inglesi Megan Barker – Jessica Roberts con 38.

In conclusione è arrivato anche il sesto posto del bergamasco Davide Plebani (Team Colpack) in coppia nella madison Under 23 maschile con l’ex compagno di squadra Attilio Viviani. Gli azzurri hanno chiuso la propria prova con 19 punti, distanti dagli inglesi Matthew Walls – Ethan Hayter primi con 121 punti.