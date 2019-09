Bergamo Jazz e il sassofonista Milesi a L’Aquila per le terre del sisma

Anche quest’anno Bergamo Jazz Festival aderisce a “Il jazz italiano per le Terre del Sisma”, l’iniziativa fortemente voluta dal musicista Paolo Fresu, da MIBAC e dai comuni coinvolti, con l’organizzazione di I-Jazz, l’associazione che riunisce i più importanti festival jazz italiani e di cui fa parte lo stesso Bergamo Jazz con la Fondazione Teatro Donizetti. Significativa è anche la presenza del sassofonista Massimiliano Milesi, il musicista bergamasco che negli ultimi anni ha raccolto ampi riconoscimenti non solo a livello nazionale.

Saranno quattro le città coinvolte, in quattro giornate consecutive di concerti: il 30 agosto a Camerino (MC), il 31 agosto a Scheggino (PG), il 1° settembre ad Amatrice (RI) e per finire il 2 settembre a L’Aquila, dove quattro anni fa è nata la manifestazione. Centinaia i musicisti provenienti da tutta Italia che hanno confermato la loro partecipazione a questo grande evento, diventato simbolo dell’impegno e dell’unione del mondo del jazz italiano a favore dei territori e delle popolazioni colpiti dal terremoto.

Bergamo Jazz Festival sarà presente con il suo staff nella giornata conclusiva del 2 settembre a L’Aquila, occupandosi della gestione organizzativa e logistica di due degli oltre 15 palcoscenici allestisti in tutta la città. Massimiliano Milesi suonerà a L’Aquila in due occasioni: a Palazzo Lucentini Bonanno insieme al quartetto del vibrafonista milanese Gabriele Boggio Ferraris e a Palazzo Carli in qualità di componente del gruppo del pianista ferrarese Luca dell’Anna.

“L’Aquila cresce al ritmo vertiginoso del jazz – dichiara Paolo Fresu, direttore artistico dell’iniziativa e presidente della Federazione Nazionale ‘Il Jazz Italiano’, nonché direttore artistico di Bergamo Jazz Festival dal 2009 al 2011 – Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma ha coinvolto, in soli quattro anni, circa 2500 musicisti con oltre 400 concerti dimostrando quanto la vitalità e la poesia del nostro linguaggio artistico siano preziose nella tessitura del pensiero architettonico, sociale, umano ed economico della città e degli altri comuni colpiti dal sisma”.

Programma completo de “Il jazz italiano per le Terre del Sisma” su www.italiajazz.it